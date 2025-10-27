Жители Москвы и Подмосковья утром 27 октября заметили в небе яркий объект, который оставлял за собой огненный след. Видео необычного явления распространились по Сети. Что упало в столичном регионе — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, светящийся объект с зеленоватым оттенком пролетел в районе Рублевского шоссе — на кадрах можно различить Чазовский дом в Крылатском. Как сообщает Shot, наблюдать это явление смогли не только москвичи, но и жители Раменского, Красногорска, Фрязино, Люберец и других городов региона. Произошло это около 6:30 утра по московскому времени. Очевидец в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что увидел неопознанный объект утром примерно в 6:30 в районе Алтуфьево.

«Было очень красиво, особенно зеленые оттенки. Пролетел резко, успел только встать с кровати, чтобы посмотреть. Похоже на северное сияние было», — рассказал он.

Как отметил астроном Владимир Сурдин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», неопознанный объект в меньшей степени похож на метеорит.

«Похоже, все-таки спутник сгорал, очень пологая траектория, куски от него отваливаются. По очень пологой траектории вдоль Земли летит, они же не ныряют сверху. Вдоль поверхности летят, и кусочки отваливаются. Интуитивное мнение, что это искусственный спутник», — заключил Сурдин.

Ранее стал известен прогноз погоды на неделю с 28 по 31 октября.