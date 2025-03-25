Милый, мы богаты: какие выплаты доступны жителям Подмосковья при рождении ребенка

При рождении ребенка, зарегистрированного в ЗАГС Московской области, родители могут получить на выбор выплату в 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Обязательное условие для предоставления выплаты или вручения подарка — наличие российского гражданства хотя бы у одного из родителей малыша. Подарочный набор выдается строго в день выписки из роддома. Денежную выплату можно оформить удаленно через региональный портал Госуслуг, отметила эксперт.

Поддержка семей начинается еще во время беременности. Зарегистрированные в регионе беременные женщины могут получать выплаты на питание 400 рублей в месяц, начиная со срока 12 недель, при условии постановки на учет в женской консультации, продолжила экономист. Кроме того, семьи Подмосковья могут претендовать на региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, помимо федерального. Он выдается при рождении или усыновлении второго или каждого последующего из детей при условии, что место жительства на дату рождения (усыновления) ребенка — Московская область.

Фото: [ freepik.com ]

«За рождение третьего и каждого последующего ребенка предусмотрена региональная выплата в размере 300 тысяч рублей. Право на подобного рода финансовую поддержку имеют как родители, так и усыновители детей, не достигшие возраста 35 лет (оба супруга), находящиеся в зарегистрированном браке, а также единственный родитель», — добавила Проданова.

Помимо единовременных выплат, семьи с детьми могут стать получателями единого пособия, сумма которого зависит от дохода родителей и может составлять 50%, 70% или 100% прожиточного минимума. С 1 января 2025 года в Подмосковье установлена величина прожиточного минимума на ребенка в размере 18 тысяч 723 рубля, для трудоспособного населения — 21 тысяча 39 рублей, напомнила специалист. Так, размер единого пособия на детей до 17 лет в Московской области составляет от 9,3 до 18,7 тысячи рублей, для беременных женщин — 10,5 тысяч рублей, 15,7 тысяч рублей или 21,03 тысяча рублей.

«Многодетные семьи могут претендовать на получение ежегодной выплаты на школьную форму в размере 3 тысяч рублей, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Московской области и Москвы, ежемесячную компенсацию в размере 50% оплаты коммунальных услуг, освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей и др. Члены многодетной семьи, граждане РФ, проживающие на территории Московской области не менее 5 лет, имеют право и на бесплатное получение земельных участков в долевую собственность в равных долях», — сообщила экономист.

Также встать на учет в детский сад можно прямо в роддоме, достаточно лишь написать соответствующее заявление, приложить свидетельство о рождении ребенка и паспорта родителей. Основное требование — временная или постоянная регистрация малыша в Московской области, заключила Проданова.

Ранее стало известно, как священники относятся к выплатам беременным школьницам.