Мини-«Гелендваген» за ₽1,3 млн: в России начали продавать компактный электромобиль ZIF Morena

На российском рынке появились два компактных электромобиля под маркой ZIF — модели E7 и Morena. Как сообщает журнал Motor , Morena внешне напоминает уменьшенный Mercedes-Benz G-Class, но заметно уступает оригиналу в габаритах: длина, ширина и высота составляют 4010 и по 1850 миллиметров соответственно. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 10 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 14,4 киловатт-часа.

Стартовая цена ZIF Morena — от ₽1,3 млн. Машина допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования, но для управления потребуется водительское удостоверение категории B. В базовое оснащение уже входят кондиционер, подогрев передних сидений, мультифункциональный руль, четыре электростеклоподъемника и мультимедийная система с большим экраном. Автомобиль также получил пружинную подвеску и дисковые тормоза.