Минус ₽102 тыс. и панорамная крыша в базе: самый доступный китайский кроссовер снова подешевел

Китайский кроссовер Bestune T77 2023 года выпуска стал доступнее в базовой версии. В июле комплектация «Люкс» подешевела на ₽102 тыс., или на 5,37 процента, и теперь оценивается в ₽1,798 млн. Цены на исполнения «Престиж» и «Престиж Плюс» не изменились — они по-прежнему стоят ₽1,94 млн.

Все модификации оснащены одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 160 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом BorgWarner с двумя мокрыми сцеплениями. Привод — исключительно передний. Уже в базе покупатель получает светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, контроль давления в шинах, электронный стояночный тормоз с AutoHold, восьмидюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную систему с сенсорным экраном на 12,3 дюйма. В оснащение также входят панорамная крыша, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, камера заднего вида и задние парктроники.

На российском рынке модель занимает третью строчку среди самых доступных кроссоверов, пропуская вперед только Livan X3 Pro и JAC JS3. По итогам первого квартала 2026 года продано 1338 экземпляров Bestune T77, что составило 74 процента всех продаж бренда и обеспечило компании почти шестикратный рост относительно того же периода прошлого года.