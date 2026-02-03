Киевский режим пытается создать условия в рамках мирных переговоров для продолжения боевых действий. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее Financial Times сообщала, что в случае срыва перемирия США и НАТО могут вступить в конфликт с Россией в течение 72 часов: Украина и западные страны согласовали трехэтапный план реагирования на возможное нарушение будущего мирного соглашения, предусматривающий дипломатическое предупреждение и военный ответ Киева в первые сутки, подключение «коалиции желающих» из стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Турции при продолжении боев, а в случае перерастания ситуации в полномасштабное вторжение — скоординированный военный ответ США и Европы с участием американских войск. Политолог Мезюхо подчеркнул, что будущий проект мирного соглашения между РФ и Украиной при условии диктовки со стороны киевского режима приведет лишь к паузе, а не к окончательному завершению конфликта. После подписания Украина попытается возобновить военные действия.

«Российская дипломатия осознает эти риски, поэтому переговоры длятся так долго. Мы не даем возможности режиму президента Украины Владимира Зеленского затянуть в невыгодные для нас условия. Ключевое, что здесь необходимо понимать это то, что Украина не в состоянии на сегодняшний день диктовать условия Российской Федерации. Она находится не в том положении, инициатива на поле боя у Москвы, а не у Киева», — пояснил эксперт.

При этом специалист заверил, что российские власти не пойдут на какие-то невыгодные для страны условия.

«У Киева нет возможностей для оказания давления на нашу страну. Западные санкции уже во многом достигли своего предела. Тот же президент США Дональд Трамп ввел санкционные ограничения в отношении нашей нефти, чего даже не делал его предшественник Джо Байден, тем самым ограничив себя в дальнейшем по вопросу экономического давления», — заключил Мезюхо.

