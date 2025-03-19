Мировое признание, пятеро детей и страшная болезнь: Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет

Звезда Голливуда Брюс Уиллис отмечает 70-летие 19 марта. Популярность актера, сыгравшего полицейского Джона Макклейна в «Крепком орешке», не знает предела. В жизни Уиллис казался таким же стойким, как и на экране, пока его не сразила страшная болезнь — деменция. В день рождения актера интернет-издание «Подмосковье сегодня» вспоминает его творческий путь и жизнь, обернувшуюся борьбой.

«Крепкий орешек» выходит на экраны

Актер родился в немецком городе Идар-Оберштейн, он был старшим ребенком в семье американца Дэвида Уиллиса и немки Марлен. Детство будущей звезды Голливуда прошло в штате Нью-Джерси, США. Актерское ремесло довольно рано пришло в его жизнь, уже в восемь лет Уиллис начал заниматься в любительской драматической студии, он также играл в студенческом театральном коллективе, а после на внебродвейской сцене в Нью-Йорке, из-за чего бросил колледж в 22 года. Будущий «крепкий орешек» пробовал себя и на музыкальном поприще, проводя сольные концерты с группой «Акселераторы».

Уиллис понял, что хочет попасть в кино, но его карьера началась со съемок в массовке телевизионных постановок. Первая роль актера и вовсе была не в фильме, а в рекламе джинсов Levi's. Он продолжал посещать кастинги, не избегая рекламных роликов. Большой успех пришел к артисту после главной мужской роли в сериале «Детективное агентство «Лунный свет»» (1985-1989 гг.), выдвинутого на премию «Эмми» в 16 категориях. Сериал принес Уиллису «Золотой глобус» и «Эмми», но вместе с этим и славу комика.

Актеру удалось избавиться от образа весельчака после выхода на экраны легендарного «Крепкого орешка» (1988 г.). Роль полицейского Джона Макклейна навсегда закрепила за ним статус крутого парня и непобедимого спасителя мира. Уиллис был не единственным претендентом на главную роль, однако ему удалось обойти Ричарда Гира, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера.

Фильмография голливудской звезды славится участием в таких картинах, как «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Последний бойскаут», «Меркурий в опасности», «Армагеддон», «Неудержимые». Необычным для образа «Крепкого орешка» стало появление в триллере «Шестое чувство» в роли детского психиатра, а также в амплуа злодея в «Планете страха». Последнюю большую роль Уиллис сыграл в фильме «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, где предстал главой сыскного агентства, практически отдав дань своему первому успеху.

Фото: [ Кадр из фильма «Сиротский Бруклин». Режиссер Э.Нортон. 2019 год ]

Женат на самой сексуальной женщине планеты

Подробностей о личной жизни Уиллиса известно не так много. Во время съемок «Лунного света» он познакомился с актрисой Деми Мур, ставшей первой женой актера. Пара сыграла свадьбу в 1987 году, Мур подарила мужу трех дочерей — Румер, Скаут и Талулу Бэль. Однако в 1998 году отношениям настал конец — актеры объявили о разрыве, а в 2000 году развелись. Поклонники считали, что причиной распада стали измены актрисы. Уиллису также приписывают романы с Марией Браво и Энди Макдауэлл.

В 2009 году «крепкий орешек» женился во второй раз — вновь на актрисе. Супругой Уиллиса стала Эмма Хеминг, некогда входившая в список 100 самых сексуальных женщин планеты. Хеминг гораздо младше своего мужа — на 23 года, однако этот факт ее абсолютно не смущает. Красавица подарила актеру дочерей Мейбел Рей и Эвелин Пенн, сейчас семья проживает рядом с Центральным парком в Нью-Йорке.

Страшная болезнь

Печальные новости пришли в 2022 году, СМИ стали писать о возможном завершении карьеры Уиллиса. Вскоре его семья подтвердила, что у актера диагностировали афазию — одну из форм деменции, из-за чего он вынужден прекратить съемки. Осенью того же года Уиллис продал свой образ компании Deepfake. Спустя несколько месяцев родственники обнародовали точный диагноз — лобно-височная деменция.

Состояние звезды Голливуда ухудшается. Западные медиа даже писали, что он перестал узнавать жену, однако Хеминг не подтверждала эту информацию. В сентябре стало известно о том, что родственники актера переживают, что он не доживет до своего 70-летия. Однако Уиллис отмечает день рождения 19 марта. После пожаров в Лос-Анджелесе в январе он даже впервые после начала болезни появился на публике, чтобы поблагодарить всех принимавших участие в ликвидации бедствия.

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