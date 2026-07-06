Мишустин увидел водородный «БелАЗ» и беспилотный бульдозер: что еще показали на «Иннопроме-2026»

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел экспозицию XVI Международной промышленной выставки «Иннопром», которая с 6 по 9 июля развернулась в Екатеринбурге на 50 тысячах квадратных метров. В осмотре участвовали ведущие российские компании, коллективные стенды промышленных регионов и инновационные проекты Минпромторга, передает ТАСС .

Главе кабинета министров представили национальную экспозицию страны-партнера — Республики Индонезии, где обустроены иммерсивная и интерактивная зоны, посвященные истории и устойчивому промышленному развитию страны, а также витрина с индонезийской продукцией. Узбекистан показал строительную, горно-геологическую, электротехническую, фармацевтическую и химическую отрасли, машиностроение, а среди экспонатов — радиатор для автомобилей МАЗ, грузовые электроциклы и облицовочный натуральный камень. Белоруссия привезла троллейбус МАЗ 303Т21 с тяговым электродвигателем, способный проехать до 30 километров без контактной сети, а также микросхемы управления поворотами и датчиками температуры. Казахстан знакомил посетителей с крупнейшей сталелитейной и горнодобывающей компанией страны и заводом по выпуску железобетонных шпал и рельсовых скреплений.

Среди российских участников выделялся стенд Тверской области с единственным в стране производителем электромеханических листогибов на шарико-винтовой передаче. На коллективном стенде Минпромторга демонстрировались водородный «БелАЗ» с заправочной станцией и подземная смесительно-зарядная машина для промышленных взрывчатых веществ. Группа «Синара» показала российский высокоскоростной поезд в серийной окраске, первые опытные образцы которого отправятся на испытания в 2027 году, а Челябинская область — бульдозер с беспилотным управлением. Выставка организована Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области.