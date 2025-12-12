«Многие вышли голые, в осколках, в ранениях»: жители Твери рассказали, как пережили прилет БПЛА по жилому дому

Ночью на 12 декабря беспилотники ВСУ массово атаковали российские города — Минобороны уничтожено 90 БПЛА. Три дрона сбили над Тверью — обломки прилетели в жилой дом, пострадали семь человек. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как пережили минувшую страшную ночь.

«Страшно, когда стоишь на улице»

Первый взрыв раздался около 02:50 утра, примерно через минуту прогремел второй. По словам местных жителей, они проснулись от взрыва и от вибрационной волны и сначала не поняли, что произошло.

«Мы выглянули в окно, наш дом немного сбоку [того, куда прилетели обломки БПЛА], получается, взрыв был немного за нами. Мы увидели много машин, у которых сработала сигнализация. Потом мы просто увидели в отражении соседнего дома огромное оранжевое пятно. Поняли, что какой-то взрыв. Сначала подумали, может, газ взорвался, но сразу побежали, потому что у нас машины рядом стояли», — поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» местная жительница Мария.

Как рассказали очевидцы, эпицентром стал второй этаж дома на улице Оснабрюкской, ровно под ним проходит газовая труба, которую, к счастью, не задело. Мария оказалась возле подъезда многоэтажки примерно через 10 минут после взрыва.

«Страшно, потому что, когда стоишь на улице и видишь, ты понимаешь, что это не где-то что-то взорвалось, это прям целенаправленно, прям в одну квартиру, виден эпицентр этого взрыва. Очень тяжело морально. Очень много людей пришло туда помогать. Очень много людей на улице. Многие вышли голые, в осколках, в ранениях», — рассказала девушка.

Как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, в результате падения обломков БПЛА на дом пострадали семь человек, среди них один ребенок. По последним данным, в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, остальные пострадавшие отказались от госпитализации после оказания медпомощи.

«Вокруг у всех домов выбиты окна»

В домах рядом с местом взрыва выбило окна, пострадали машины, припаркованные во дворе. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что у их машины также выбило стекла.

«Мы сразу позвонили в 112, там уже понимали, по какому поводу мы звоним, просто спрашивали степень повреждений, успокаивали — прям молниеносно. Очень страшно было заходить домой, хотя наш дом не поврежден практически, только окна выбиты в подъездах, но просто страшно. Вокруг всего двора осколки, везде рамы от окон. Нигде по тротуару сейчас по чистому не пройти, все разбито, все в дыму. Как будто шашки везде кинули дымовые. Сейчас все еще оцеплено, пожарные, скорая помощь, газовщики еще стоят», — отметила девушка.

Фото: [ предоставлено Подмосковью Сегодня ]

Для местных жителей организован оперштаб, куда можно прийти и заявить о нанесенном ущербе. Горожанам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. В пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в их числе пятеро людей, сообщили в региональном правительстве. Ликвидация падения обломков БПЛА продолжается.

Еще один прилет

Всего за минувшую ночью в небе над Тверской областью, по данным Минобороны РФ, были уничтожены три беспилотника ВСУ. По словам местных жителей, третий взрыв после первых двух раздался около 04:00.

Обломки еще одного дрона упали на парковку рядом с ТЦ, как заявили местные жители, там стоит цирк-шапито. По данным местных властей, пострадавших в результате падения нет.

