«Могут проникать в кожу»: первые случаи церкариоза выявили в Подмосковье — как не заразиться при купании летом

В Московской области зарегистрированы первые в 2025 году случаи заражения церкариозом, сообщил телеграм-канал SHOT. Заразиться можно при купании в жаркую погоду в водоемах с температурой воды выше 20 градусов, а также там, где водятся утки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Эксперт подчеркнула, что церкариоз — это паразитарная инфекция, вызываемая личинками глистов, паразитирующих на водоплавающих птицах.

«Моллюски служат промежуточными хозяевами для этих личинок. Церкарии покидают моллюсков преимущественно в дневное время, и в этот момент человек может заразиться при нахождении в воде. Хотя эти паразиты не представляют серьезной угрозы для человека, они могут прикрепляться к коже и вызывать раздражение», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, продолжила она, при наличии повреждений на коже, паразиты могут проникнуть в нее, вызывая покраснение, покалывание, зуд и мелкие красные высыпания.

«Личинки не проникают глубже подкожной клетчатки, но их гибель может спровоцировать токсический дерматит. Симптомы развиваются очень быстро и проявляются в промежуток от 20 минут до нескольких часов после заражения», — добавила Тен.

Для предотвращения заражения рекомендуется купаться только в специально отведенных и разрешенных для этого местах. Также следует избегать мелководных участков с обильной растительностью, где обитают моллюски и часто скапливаются птицы.

«После купания лучше принять душ с моющим средством и тщательно вытереться полотенцем. Оптимальным вариантом будет использование горячей воды и переодевание в сухую одежду», — заключила терапевт.

Ранее врачи рассказали, как защититься от летней простуды.