Метель и холод: надвигающийся циклон принесет сильный снегопад в Москву
Синоптик Ильин: циклон принесет сильный снегопад в Москву в конце ноября
Фото: [медиасток.рф]
Сильный снегопад накроет Москву в конце ноября, возможна даже метель. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Снежный циклон накроет столицу уже в понедельник, 24 ноября. По прогнозу синоптика, циклон будет южным.
«Это будет южный циклон с большими запасами осадков. На уже мерзлую к тому времени почву выпадет 10-15 см снега. Местами по области при порывах ветра до 11-16 м/с закружит метель», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По данным гидрометцентров, ночная температура в этот день составит -5 градусов, днем столбик термометра продержится на отметке -2 градуса.
Ранее врачи раскрыли, что утренняя чашка кофе может тихо ломать организм.