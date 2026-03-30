«Море просто не выдержит»: новые кадры мертвых тюленей вскрыли катастрофу в Каспии

В социальных сетях и телеграм-каналах вновь появились шокирующие кадры, снятые на побережье Каспийского моря в Дагестане. На видео запечатлены выброшенные на берег туши мертвых тюленей и чаек. Хотя часть записей, по словам местных журналистов, была сделана еще несколько месяцев назад, они всколыхнули общественность и вернули внимание к экологической катастрофе, которая длится годами.

Стоки вместо чистоты

Главная причина гибели морских обитателей, по данным экспертов и местных СМИ, — систематический сброс неочищенных сточных вод в акваторию Каспия. Крупные города Дагестана, такие как Махачкала, Дербент и Каспийск, десятилетиями не имеют достаточных мощностей очистных сооружений, чтобы справляться с объемами городской канализации. В результате отходы попадают прямо в море.

Специальный корреспондент дагестанского издания «Черновик» Магомед Магомедов пояснил, что проблема не нова. По его словам, видео с мертвыми тюленями снимали еще полтора месяца назад, а осенью прошлого года уже была подобная ситуация с гибелью птиц и животных. Он также отметил, что 70% пляжей региона, о закрытии которых сейчас говорят, и раньше не имели разрешительных документов. Таблички «купаться запрещено» там висели годами, но это не останавливало туристов и местных жителей, которые находили более чистые участки побережья.

Мнение Роспотребнадзора и властей

Пробы воды, проведенные в разных городах региона, подтверждают тревожную картину. По данным телеграм-каналов, в Махачкале вода в море полностью не соответствует санитарным требованиям. В Дербенте показатели соответствия составляют лишь 11%, в Каспийске — 37%.

Претензии к качеству воды и сбросам сточных вод Роспотребнадзор высказывает местным властям как минимум с 2022 года, однако кардинальных изменений в инфраструктуре до сих пор не произошло.

Мнение экспертов

Эксперт Института экологии ВШЭ Ирина Тельнова подтвердила, что проблема загрязнения Каспийского моря носит системный и давний характер. По ее словам, десятилетиями не решается вопрос с очистными сооружениями, особенно остро он стоит в Дербенте, где инфраструктура просто не справляется с объемами стоков.

Последствия такой экологической ситуации катастрофичны. Речь идет не только о гибели животных и птиц, но и о подрыве промысловых запасов рыбы и уничтожении растительного мира в прибрежной зоне. Эксперт предупреждает, что если ситуация не изменится, экосистема Каспия может потерять способность к восстановлению.

Предыдущие сигналы тревоги

Острота проблемы подтверждается данными спутникового мониторинга. В августе прошлого года проект «Прозрачный мир» зафиксировал в Каспии темное пятно площадью 82 квадратных километра. Эксперты тогда предположили, что это могут быть нефтепродукты или отходы рыболовства, и предупредили, что если такие загрязнения будут продолжаться, море может не выдержать антропогенной нагрузки.