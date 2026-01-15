Морозы до -26°: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные дни 17 и 18 января

Морозы в Москве и Подмосковье усилятся в выходные дни 17 и 18 января. Температура воздуха может снизиться до -23 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу в столице облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью -17…-15 градусов.

«Днем -15…-13. В Подмосковье ночью -18…-13, местами до -23 градусов. Днем -16…-11. Ветер слабый, гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье также облачно с прояснениями и без осадков. В Москве ночью -21…-19, местами до -24 градусов.

«Днем в столице -12…-10. По области ночью -22…-17, местами понижение до -26 градусов. Днем -14…-9. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Гололедица», — добавил Ильин.

Первый день новой рабочей недели, 19 января, будет облачным и без осадков. Температура воздуха ночью -17…-12, днем -12…-7 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.

