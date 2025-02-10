Морозы крепчают: прогноз погоды в Подмосковье на неделю

Минусовая температура и снег ожидаются в Москве и Московской области на этой неделе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

«Температура ночью в столице -8…-6, днем -5…-3 градуса. По области ночью -10…-5, днем -8…-3 градуса. Ветер северный, 2-7 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду и в четверг, продолжил эксперт, также ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Ночью в Москве -8…-6 градусов, днем -5…-3. В Подмосковье ночью -11…-6, днем -8…-3 градуса. Ветер северно-западный, западный, 4-9 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В пятницу, 14 февраля, сохранится облачная погода, также ожидается снег. Ночью в столице и регионе -9…-4 градуса, днем -6…-1 градус. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

Ранее садовод рассказала, что можно начать сажать в Подмосковье уже ранней весной.