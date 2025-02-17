Морозы крепчают: стала известна погода в Москве и Подмосковье на неделе

Морозы в Москве и Московской области усилятся на этой неделе, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, по прогнозу эксперта, ожидается облачная погода с прояснениями, а местами небольшой снег.

«Температура ночью в Москве -14…-12, по области -16…-11 градусов, днем в Москве -7…-5, по области -9…-4. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 19 февраля, облачно, небольшой, а местами умеренный снег. Температура ночью в Москве -10…-8 градусов, по области -13…-8.

«Днем в Москве -6…-4 градуса, по области -8…-3. Ветер ночью юго-западный, 2-7 метров в секунду, днем северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил синоптик.

В четверг также облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью в Москве -12…-10 градусов, ночью -15…-10, днем в Москве -7…-5 градусов, по области -9…-4. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица», — продолжил Ильин.

В пятницу, 21 февраля, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит -13...-8 градусов, днем -9...-4. Ветер западный, 1-6 метров в секунду.

Ранее садовод рассказала, что можно начать сажать в Подмосковье уже ранней весной.