Врач Пятикова: большинство новогодних искусственных елей опасны для здоровья

Искусственные новогодние елки могут быть опасны для здоровья, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-пульмонолог, аллерголог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пятикова.

По словам эксперта, искусственные ели представляют определенный риск для здоровья, и это связано с материалами, из которых они изготовлены.

«Большинство моделей производятся из поливинилхлорида (ПВХ), который содержит стабилизаторы и пластификаторы. При хранении и особенно при нагревании ПВХ может выделять токсичные органические соединения, включая летучие хлорорганические вещества», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эти пары, продолжила она, раздражают слизистые дыхательных путей, могут провоцировать аллергические реакции, головные боли и даже влияние на работу печени при длительном воздействии.

«Дополнительный риск создают ароматизаторы и красители, добавляемые для улучшения запаха и внешнего вида елки. Химические соединения в них могут быть опасны при вдыхании или попадании на кожу», — предупредила Пятикова.

Безопаснее выбирать современные текстильные елки. Они, по словам врача, не наносят вред окружающей среде и организму, а при желании можно дополнить интерьер декоративными фитонцидами для создания «елочного запаха» без срезанного дерева.

