Мошенники могут атаковать пользователей Apple: как не потерять деньги и данные

Мошенники могут создать специальные фишинговые сайты для обхода ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры рассматривает временные ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию вернуть популярные российские сервисы в App Store. Как отметила эксперт Бастрыкина, ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона лишат российских пользователей последней возможности оплатить их, так как с помощью банковских карт сделать это невозможно из-за санкций.

«В этом случае у клиентов Apple будет непростой выбор: отказаться от привычных услуг или искать новые альтернативные способы оплаты. Большинство пользователей не захочет отказываться от привычных сервисов, и поэтому они будут искать новые возможности оплатить подписку, в том числе будут искать эту информацию в Интернет», — пояснила она.

По этой причине мошенники не упустят возможность заработать на этой ситуации, предупредила специалист.

«Они могут создать специальные фишинговые сайты, которые якобы помогут пользователям обойти новый запрет. Но на самом деле под видом оказания услуги они просто будут собирать средства, не давая ничего взамен. Также могут быть и более серьезные последствия, если на таком сайте пользователю предложат ввести личные данные для автоматической оплаты этих услуг», — предупредила эксперт.

По ее словам, эти данные мошенники смогут использовать для того, чтобы взламывать банковские приложения, Госуслуги и другие сервисы.

«Также они могут и сами напрямую рассылать рекламные сообщения с предложением использовать новую возможность оплачивать сервисы Apple. В этом случае тоже не стоит всерьез обсуждать это и тем более предоставлять свои данные», — заключила Бастрыкина.

