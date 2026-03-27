Невидимая угроза: врачи заявили, что стресс провоцирует диабет, проблемы со зрением и кишечником

Стресс может временно ухудшить зрение и развить сахарный диабет второго типа. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

Ранее ученые из Университета Фудань выяснили, что стресс может вызвать обострение экземы. Как отметила врач Александрова, длительный стресс может ослаблять иммунную систему, повышать артериальное давление, нарушать обмен веществ.

«На этом фоне могут обостряться уже существующие заболевания, а также повышается риск развития хронических состояний, включая сахарный диабет второго типа, мигрени», — пояснил эксперт.

Помимо этого, стресс имеет влияние на зрение и опорно-двигательный аппарат, предупредила специалист.

«Стресс может усиливать мышечное напряжение, вызывать боли в спине, шее, головные боли, а также временно ухудшать зрение из-за спазма сосудов и перенапряжения», — отметила она.

Также стресс способен провоцировать гастрит, синдром раздраженного кишечника, обострение язвенной болезни. Со стороны эндокринной системы — гормональные сбои, проблемы со щитовидной железой, колебания массы тела, заявила врач.

«Сам по себе стресс не является прямой причиной онкологических заболеваний. Однако он может снижать защитные функции организма и косвенно влиять на общее состояние здоровья», — заключила Александрова.

