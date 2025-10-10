Москва и Баку делают шаг навстречу: о чем говорит освобождение Картавых и Агаева
Политолог Аграновский: в отношениях между Москвой и Баку наметилось потепление
Освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Его отпустили под домашний арест, рассказал «Коммерсантъ» помощник президента России Юрий Ушаков. В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана — экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, на что указывают такие политические жесты между Россией и Азербайджаном.
Как отметил эксперт, очевидно, что можно ожидать потепления во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
«На днях была встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и мне кажется, они лично решили достаточно много спорных вопросов, в частности, закрыли тему с самолетом AZAL. С Азербайджаном всегда у нас были прекрасные отношения. Совсем недавно азербайджанский народ был в составе СССР. Наши отношения с Азербайджаном исключительно важны, как и отношения для Азербайджана с Россией тоже исключительно важны», — пояснил эксперт.
Специалист назвал событие жестом доброй воли, направленным на разрядку отношений между Баку и Москвой, и симпатий между странами.
«Азербайджан — это нужное нам государство и наш сосед. В Баку еще остаются наши журналисты под стражей. Может быть, кто-то из азербайджанцев будет освобожден. Надо внимательнее пересмотреть эти дела, но это уже задача генеральной прокуратуры в данном случае. Все эти процессы можно приветствовать, и они стали следствием личной встречи Путина и Алиева», — заключил Аграновский.
