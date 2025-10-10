Москва и Баку делают шаг навстречу: о чем говорит освобождение Картавых и Агаева

«На днях была встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и мне кажется, они лично решили достаточно много спорных вопросов, в частности, закрыли тему с самолетом AZAL. С Азербайджаном всегда у нас были прекрасные отношения. Совсем недавно азербайджанский народ был в составе СССР. Наши отношения с Азербайджаном исключительно важны, как и отношения для Азербайджана с Россией тоже исключительно важны», — пояснил эксперт.