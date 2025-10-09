Рядом были украинские дроны: Путин рассказал, что на самом деле произошло с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу на саммите СНГ в Душанбе. В рамках переговоров российский лидер предложил азербайджанскому лидеру начать их встречу с обсуждения обстоятельств крушения самолета авиакомпании AZAL. Что же произошло на месте катастрофы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Атака украинских БПЛА и взрыв ракет ПВО

Российский лидер отметил, что РФ в соответствии с достигнутыми договоренностями оказывает всестороннюю помощь в расследовании этой трагедии. По словам Путина, предварительный анализ указывает, что среди возможных причин катастрофы могло быть присутствие в воздушном пространстве украинского беспилотника. Он уточнил, что в день инцидента российские военные зафиксировали три украинских дрона, пересекавших государственную границу России.

Президент России сообщил, что две ракеты российской системы ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались вблизи воздушного судна. По его словам, авиалайнер AZAL, вероятнее всего, был поврежден обломками, а не поражающими элементами ракет.

Путин отметил, что экипажу было предложено совершить экстренную посадку в Махачкале, однако пилоты приняли решение продолжить полет в аэропорт базирования. Президент России подчеркнул, что причины катастрофы стали ясны после тщательного анализа всех обстоятельств происшествия. Он также заявил, что действия всех причастных должностных лиц получат правовую оценку.

Глава государства заверил, что Россия предпримет все необходимые меры, включая вопросы компенсаций, чтобы оказать поддержку в связи с этой трагедией. Путин добавил, что для окончательного установления всех деталей и причин случившегося потребуется время. Он уточнил, что последнюю информацию по делу получил позавчера и перед встречей с Алиевым уточнил наличие новых данных о ходе расследования.

«В целом, в основном [о причинах катастрофы] я изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи — вчера-позавчера», — заявил Путин.

Также президент РФ пояснил, что причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации. По словам Путина, Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась. В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за подробное разъяснение ситуации, передает азербайджанское агентство АПА. В завершении встречи азербайджанский лидер подчеркнул, что отношения России и Азербайджана в этом году развивались успешно по всем направлениям.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Расследование продолжается

25 декабря 2024 года пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа — выжили 29 из них.

По данным официальных источников, авиалайнер Embraer 190-100 IGW с регистрационным номером 4K-AZ65 вылетел из Баку и направлялся в Грозный. В районе подлета к аэропорту назначения экипаж дважды пытался выполнить посадку, однако из-за неблагоприятных погодных условий и потери навигационного сигнала GPS был вынужден отказаться от захода. После этого командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау, где при заходе на посадку самолет потерял управление и рухнул недалеко от аэропорта.

Позиция Азербайджана

Авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила, что самолет находился в исправном техническом состоянии. В октябре 2024 года машина прошла капитальный ремонт и полное техническое обслуживание. По данным AZAL, экипаж состоял из опытных пилотов с большим налетом — около 15 тыс. часов. Представители компании отметили, что действия пилотов позволили спасти почти половину пассажиров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и поручил провести «всестороннее, прозрачное и международно признанное расследование». Азербайджанская сторона заявляет, что располагает материалами, указывающими на возможное внешнее воздействие на самолет, однако подчеркивает, что окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех технических экспертиз. Кроме того, Баку отметил, что запросил у российской стороны дополнительные данные о воздушной обстановке и радиолокационных наблюдениях в районе Грозного.

Позиция России

Россия выразила соболезнования Азербайджану и семьям жертв трагедии. Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие террористических атак Украины.

Российская сторона отмечает, что расследование проводится Казахстаном как страной, на территории которой произошла катастрофа, и Москва готова предоставить всю необходимую техническую поддержку. При этом российские власти призвали «воздержаться от политизации трагедии и делать выводы только после публикации официальных результатов».

Позиция Казахстана и ход расследования

Расследование обстоятельств катастрофы ведется Казахстанским бюро по расследованию транспортных происшествий при участии представителей Азербайджана, России и Бразилии — страны-производителя самолета Embraer. Казахстан подтвердил, что оба двигателя работали до момента крушения, а самолет сохранял управляемость вплоть до столкновения с землей.

По данным предварительного отчета, на обломках самолета обнаружены повреждения и следы воздействия внешних объектов. Эти фрагменты направлены на дополнительную судебно-техническую экспертизу. В то же время следствие подчеркивает, что окончательных выводов о причине катастрофы пока нет, и для расшифровки самописцев и анализа всех материалов потребуется время.

Ранее стало известно, что Польша усиливает армию.