Коллекционеры могут купить в Москве руку Терминатора T-800 endoarm, известную по одноименной серии фильмов, за 200 тысяч рублей. Объявление о продаже корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Экземпляр под номером 196/750 выпущен HOLLYWOOD COLLECTORS GALLERY. В комплект входят подставка, рука и колба, также работает подсветка, сообщил автор объявления.

«Bыпoлненa pеcтaвpация двух элeментов киcти, cтойки — дeржатeля бoльшогo пальцa и мизинца, тoчная копия сдeланa из cтaли на заводe Cybеrdynе», — заявил продавец.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Рука Терминатора Т-800 в фильмах выполнена из титанового сплава, ее каркас имитирует скелет человека и не уязвим для стрелкового оружия. За покупку стальной версии руки на «Авито» придется заплатить 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с 1 апреля ипотеку можно будет взять только при 20% первоначального взноса.