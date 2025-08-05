Дифференцированная ставка по семейной ипотеке в Москве достигнет 16-18%, а для Московской области — 15-17%. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что дифференцированную ставку по семейной ипотеке в России могут ввести до конца этого года. Как отметила экономист Литвиненко, такое решение давно назрело.

«Инициатива правильная, особенно учитывая тот факт, что Центробанк выбрал политику планомерного снижения ключевой ставки. За счет дифференциации ставки государство будет решать демографическую политику, а также политику развития малых городов. Там, где спрос выше, там ставка будет выше. Где спрос ниже и доходы населения стремятся к минимальному размеру оплаты труда, там ставка будет более выгодной», — пояснила эксперт.

Как напомнила экономист, сейчас государство исходит из принципа — сохранение населения в своих городах, чтобы люди не переселялись в мегаполисы.

«Москва и Подмосковье обладают самым высоким спросом. И даже сейчас, несмотря на то, что ключевая ставка 18%, мы наблюдаем оживление рынка ипотечного кредитование, это говорит о спросе», — заявила специалист.

Как отметила эксперт, для жителей столичного региона будет выделен максимальный бюджет, потому что стоимость жилья на рынке Москвы и области высокая.

«Касаемо ставки по ипотеке, для Москвы 16-18% до конца года, а для Подмосковья — 15-17%. Для всех остальных регионов будет 12-15%, если отталкиваться от того, что сейчас ключевая ставка на уровне 18%», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что доллар вырастет до 106 рублей осенью 2025 года.