Может передаться от домашних грызунов: что известно о распространяющейся по России «мышиной лихорадке»

В России наблюдается значительный рост заболеваемости «мышиной лихорадкой». За первые десять месяцев 2025 года зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев. Чем опасно заболевание и как им можно заразиться — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заболевания зафиксированы в 54 субъектах Российской Федерации, охватывая восемь федеральных округов, сообщают СМИ. Наибольшее количество случаев, свыше 80%, приходится на Приволжский федеральный округ, за исключением Татарстана и Чувашии. Особенно резкий рост заболеваемости отмечается в Оренбургской области и Удмуртии (почти в три раза), а также в Саратовской области и Башкортостане (в два раза). Преобладают случаи заболевания среди городского населения (86%), в то время как на сельских жителей приходится лишь 13% заболевших.

Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это достаточно давно известное заболевание.

«Оно передается от грызунов, которые могут также находиться и в домашних условиях. Проявляется повышением температуры, интоксикацией, поражением сосудов и почек. В Московской области за последний год таких случаев не зарегистрировано», — заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

