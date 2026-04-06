«Может уйти»: раскрыта правда о мужчине, от которого сестра Ольги Бузовой ждет ребенка

Анна Бузова, родная сестра популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, официально объявила о своей беременности. Долгожданной новостью она поделилась в соцсетях, опубликовав фото с отдыха, где уже заметен округлившийся живот. Анна написала: «1+1 = 3. Вот такие у нас новости. Мы очень счастливы. Всем любви». Несмотря на беременность, пара не регистрировала брак. Как отметил клинический психолог Илья Амедов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», без штампа в паспорте избраннику Анны Бузовой будет легче уйти от нее с ребенком. Что известно про их отношения — в материале.

Личная жизнь и отношения

Анна давно состоит в отношениях с предпринимателем Константином Штрыкиным. Пара вместе уже несколько лет, и именно Константин станет отцом будущего малыша. Анна и Константин предпочитают не афишировать все детали личной жизни, но часто делятся совместными фото и счастливыми моментами. Известно, что пара на данный момент не состоит в официальном браке.

Анна не раз делилась в интервью, что путь к материнству был для нее непростым: она сталкивалась с проблемами со здоровьем, а в 2020 году перенесла инсульт. Несмотря на трудности, девушка не теряла оптимизма и всегда говорила, что обязательно станет мамой, когда придет время.

Новость о беременности Анны вызвала бурю эмоций у поклонников семьи Бузовых. Ольга Бузова скоро станет тетей. Для нее это также важное событие, ведь она сама не раз признавалась, что мечтает о детях, но пока сосредоточена на карьере.

Мнение психолога

По словам клинического психолога Ильи Амедова, ситуация, когда пара ждет ребенка вне официального брака, является вполне нормальной и распространенной. Наличие или отсутствие регистрации само по себе не определяет ни качество отношений, ни уровень ответственности партнеров.

«Гораздо важнее не формальный статус, а степень зрелости, договоренностей и вовлеченности обоих партнеров в будущую родительскую роль. При этом определенные риски действительно есть, но они связаны не столько с отсутствием брака, сколько с невыясненными ожиданиями и слабой ответственностью одного из партнеров. Например, если в паре не обсуждены вопросы участия в воспитании, финансовой поддержки, распределения обязанностей и будущего отношений, это повышает вероятность конфликтов и дистанцирования после рождения ребенка», — сказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако, как добавил эксперт, мужчина Анны Бузовой может уйти и оставить ее одну с ребенком.

«Да, он может уйти, как и в официальном браке, поскольку наличие штампа не гарантирует стабильности. Однако в незарегистрированных отношениях иногда проще „выйти“ из союза, если изначально не было сильных обязательств и договоренностей», — объяснил он.

С другой стороны, при ответственном партнере это не становится проблемой — многие пары успешно воспитывают детей вне брака, подчеркнул специалист.

«С психологической точки зрения ключевыми факторами стабильности являются: готовность к родительству, эмоциональная зрелость, способность договариваться, наличие поддержки и ясное понимание ролей. Отдельно важно учитывать юридические моменты (признание отцовства, финансовая ответственность), но в эмоциональном плане решающим остается не статус отношений, а реальное поведение и включенность партнера», — заключил эксперт.

