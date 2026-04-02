Можно ли клонировать человека уже сегодня: неожиданные факты и тревожные прогнозы

Ученые давно занимаются темой клонирования, и пока успехи достигнуты в основном в сфере создания стволовых клеток. Однако реальное создание клонов в обозримом будущем невозможно. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в СМИ сообщали, что ученые хотят продлевать жизнь людям, выращивая человеческие клоны — их планируют разбирать на органы для пересадки оригиналу. Как отметила эксперт Бастрыкина, клонирование полноценных органов на основе создания генетической копии человека потенциально может быть более перспективным направлением, чем производство отдельных органов.

«В этом случае возникали проблемы с их питанием и полноценным взаимодействием с другими системами организма. Однако на практике пока еще ничего подобного не создавалось с помощью клонирования человека», — пояснила она.

По ее словам, из аналогичных экспериментов ученым, например, удалось создать ухо человека в лабораторных условиях.

«Даже если технические возможности позволят развивать это направление медицины, ученым придется столкнуться со множеством этических проблем. В связи с созданием биологической копии человека может возникнуть множество проблем с определением роли и значимости людей в целом, что может привести к необратимым изменениям в обществе», — предупредила эксперт.

Именно поэтому в России действует запрет на клонирование человека, и такие эксперименты здесь проводить незаконно, напомнила специалист.

«Но если ученые смогут найти компромисс и создавать необходимые органы без полного воссоздания человека в виде биологической копии, то в будущем это поможет развитию медицины. Но на сегодняшний день это перспектива отдаленного будущего», — заключила Бастрыкина

Ранее стало известно, что Подмосковье накроет резкое похолодание на выходных.