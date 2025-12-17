Можно ли шуметь на Новый год в Подмосковье: юрист рассказал о штрафах за нарушение тишины на праздниках

«В каждом регионе устанавливаются свои правила. В Московской области это регулируется региональным законом и Кодексом Московской области об административных правонарушениях. Все дни делятся на рабочие и выходные [праздничные дни считаются выходными]. В рабочие дни запрещается создавать шум с 21:00 до 08:00, в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00», — рассказал он.