Можно ли шуметь на Новый год в Подмосковье: юрист рассказал о штрафах за нарушение тишины на праздниках

Юрист Углов: штраф до 3 тыс. рублей грозит за шум на Новый год в Подмосковье
Фото: [istockphoto.com/AleksandarNakic]
Жителям Московской области грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей за шум в новогодние праздники. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.
Как напомнил юрист, на данный момент вопросы тишины и шума не регулируются федеральным законодательством.
«В каждом регионе устанавливаются свои правила. В Московской области это регулируется региональным законом и Кодексом Московской области об административных правонарушениях. Все дни делятся на рабочие и выходные [праздничные дни считаются выходными]. В рабочие дни запрещается создавать шум с 21:00 до 08:00, в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00», — рассказал он.
По его словам, закон не содержит дополнительных исключений, включая новогодние праздники.
«Нарушение тишины регулируется статьей 3.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Штраф для граждан: от 1 до 3 тыс. рублей. Хотя формально закон не делает исключений для новогодней ночи, на практике штрафы за шум в эту ночь применяются крайне редко, и переживать по этому поводу, как правило, не стоит», — заключил Углов.
