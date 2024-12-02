Можно пить даже детям: раскрыта неочевидная польза глинтвейна

Самым популярным согревающим алкогольным напитком в холодное время года является глинтвейн. Он пользуется спросом по всему миру, причем не зря. Какими полезными свойствами обладает глинтвейн и кому его употреблять не стоит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

По ее словам, глинтвейн с медом и апельсином, например, имеет как минимум 3 положительных свойства.

«Он очень вкусный, согревает тело и стимулирует аппетит, готовя организм к ужину. В красном вине содержатся полезные вещества, которые оказывают комплексное воздействие на организм человека, укрепляя его здоровье и повышая иммунитет. Флавоноиды, содержащиеся в элитных сортах красного вина, являются природным антиоксидантами, поэтому очищают клетки крови от токсинов, выводят из организма так называемый плохой холестерин и препятствуют образованию тромбов», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но врач подчеркнула, что необходимо знать меру. Безвредная порция глинтвейна — один бокал в сутки.

«Пряности, которые придают напитку насыщенный аромат, славятся антипростудными свойствами. В состав глинтвейна входят имбирь, корица, гвоздика и бадьян. Они оказывают еще и противовоспалительное действие. Однако спиртное противопоказано детям до 18 лет и беременным женщинам. Глинтвейн нельзя пить людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями ЖКТ, заболеваниями ЦНС», — добавила Шмелева.

Популярный зимний напиток, продолжила врач, хорошо влияет на женский организм.

«Например, при добавлении изюма, лимона и кардамона запускаются процессы омоложения. Но лучше пить безалкогольный глинтвейн. Он очень хорошо помогает при мигрени, гипотонии и депрессивном состоянии. Безалкогольный напиток на основе подогретого вишневого, виноградного или гранатового сока можно употреблять детям. В его составе содержатся вещества, которые повышают общий тонус организма. Можно пить безалкогольный глитвейн детям при простуде», — заключила врач.

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