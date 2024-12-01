К Новому году в Москву и Подмосковье придут морозы, которых не было очень давно

Москву и Подмосковье на Новый год ждут холода, которых не было уже давно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, зима начнется со слабыми осадками при температуре около 0 градусов, а похолодание, небольшой, а местами продолжительный снег принесет холодный атмосферный фронт в середине первой декады декабря.

«Уже с 4 числа днем температура не поднимется выше -1 градуса, а 5 декабря местами похолодает до -5 градусов. В ночные часы с 5 по 8 декабря по Московской области температура будет понижаться до -4…-9», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На стыке первой и второй декады, продолжил синоптик, придет кратковременное потепление. Ночью ожидается температура от -5 до 0 градусов, днем местами потеплеет до +1, но в основном в дневное время температура воздуха будет находиться около 0 градусов.

«В первой декаде снег будет фигурировать в прогнозе постоянно. С 5 по 11 декабря он будет идти практически каждый день. Чаще, конечно, слабый, но временами будет усиливаться до умеренного. Также часто будут осадки в виде снега во второй и третьей декаде. Так что сугробы будут расти и становиться все глубже в течение всего декабря», — добавил Ильин.

Вторая декада декабря принесет в Московскую область еще одно сильное похолодание.

«В ночные часы ожидается температура -10…-5 градусов, днем -7…-2. Такие показатели с изменениями на 1-3 градуса продержатся до начала третьей декады, когда в ночное время морозы будут помягче — около -6 градусов. Днем может потеплеть до 0, но до продолжительных оттепелей дело не дойдет», — отметил синоптик.

К концу месяца, по прогнозу эксперта, морозы в Московской области могут окрепнуть. Ночью ожидается до -20 градусов.

«Ближе к Новому году морозы в ночные часы смягчатся до -17…-12 градусов, а в новогоднюю ночь в столице ожидается около -10, а по области до -15 градусов. Такой температуры в Новый год в Москве и Подмосковье не было очень давно», — подчеркнул Ильин.

Днем максимальная температура воздуха в конце декабря ожидается в пределах -7…-2 градуса. Отдельные волны тепла, добавил эксперт, могут повышать показатели термометров до -2…0 градусов, но такие периоды будут непродолжительными.

Ранее синоптик рассказал, что в Подмосковье на выходных потеплеет до 3 градусов.