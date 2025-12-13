«Можно провести новогоднюю ночь в слезах»: с этими знаками Зодиака лучше не встречать 2026 год

Предстоящая встреча Нового года может пройти неудачно, если пригласить на праздник представителей четырех определенных знаков Зодиака. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Элиана Астратова.

По ее словам, Близнецы в эту новогоднюю ночь под влиянием планет могут превратиться в моторы хаоса: миллион идей, ноль завершенных тостов и риск встретить полночь в обсуждении смысла жизни. Не лучшими компаньонами станут Стрельцы, продолжила Астратова.

«Юпитер в 2026 году разгоняет их оптимизм до уровня “давайте купим салют, который видно из космоса”. Смешно, но утомительно», — подчеркнула она.

Овны также могут испортить Новый год. Еще до курантов они захотят начать что-либо: спор, танец или импровизированное соревнование «кто быстрее вскроет шампанское». С ними праздник пройдет очень бодро, но не факт, что спокойно, предупредила астролог. Гиперэмоциональными в новогоднюю ночь станут Рыбы, под влиянием планет их год может начаться с философских слез под бой курантов.

Лучше всего встречать Новый год с Тельцами, Козерогами и Весами. В 2026-м они обещают стабильность, красоту и предсказуемый уют, заключила эзотерик.

