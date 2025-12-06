Родившимся в эти даты нужно играть свадьбу в 2026 году — брак будет крепким

День рождения влияет не только на характер человека, но и на его отношения с другими людьми, особенно — на брак. Эзотерик Элиана Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому стоит играть свадьбу в 2026 году, исходя из даты рождения.

По ее словам, люди с определенными датами рождения и знаками Зодиака имеют наиболее гармоничные астрологические транзиты для брака в 2026 году. Так, задуматься о серьезном шаге стоит Тельцам, рожденным с 25 апреля по 5 мая.

«Положение планет в 2026 году усиливает стабильность, зрелость и желание официального союза для Тельцов. Отличный год для создания семьи», — отметила астролог.

Родившимся с 28 июня по 7 июля Ракам также пора подавать заявление в ЗАГС. Грядущий год даст им эмоциональное спокойствие, из-за чего появится желание перейти на новый этап отношений со второй половиной. Удачу, гармонию и желание строить совместное будущее 2026 год усилит у Дев, рожденных с 3 по 14 сентября.

Весам второй декады (с 30 сентября по 10 октября) будет легче всего найти гармонию в отношениях. Положения планет способствуют серьезности намерений, а также радости и ощущению правильности союза, отметила эзотерик. «Временем созревших отношений» 2026 год станет и для Козерогов, родившихся с 1 по 12 января.

«Для Рыб, рожденных с 25 февраля по 6 марта, 2026 год — период усиленной романтики и глубоких эмоциональных связей. Отличный астрологический момент для официального оформления союза», — заключила Астратова.

