Мульчирование и проветривание теплиц: что обязательно нужно сделать в огороде в июле, чтобы сохранить урожай

В июле в огороде продолжается активный период работы. Это время, когда многие культуры достигают своей зрелости, и требуется поддерживать их в хорошем состоянии, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, важно следить за поливом, особенно в жаркую погоду. Регулярный полив поможет избежать стресса для растений.

«Также в июле проводится прополка и рыхление почвы, чтобы предотвратить появление сорняков и обеспечить корням доступ к кислороду. Если у вас есть плодовые растения, то стоит обратить внимание на сбор урожая, ведь именно в этом месяце созревают многие ягоды и овощи», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В это время можно повторно высаживать лук, петрушку, кинзу или различные виды салатов. Тем, кто выращивает овощи и зелень, важно не забывать о регулярной подкормке. Это поможет обеспечить культуре необходимые питательные вещества для полноценного роста и формирования урожая.

«Не забудьте проверять растения на наличие вредителей и болезней, чтобы вовремя принять меры. В июле также следует обратить внимание на мульчирование почвы. Это поможет сохранить влагу и предотвратить прорастание сорняков, а также улучшит структуру почвы», — отметила садовод.

Если в теплице растут томаты, их необходимо проветривать, особенно в жаркие дни, чтобы избежать перегрева растений. Также проветривать нужно и огурцы, но они не любят сквозняков. Важно следить за уровнем влажности, чтобы предотвратить грибковые заболевания, продолжила эксперт.

«Также при подготовке почвы важно учитывать удобрение. Используйте органические удобрения для улучшения структуры почвы», — заключила садовод.

Ранее стало известно, что посадить в огороде в июле.