Мусорный коллапс и сугробы: названы самые проблемные улицы Тулы

Последняя неделя февраля выдалась для коммунальщиков Тульской области горячей. На оперативном совещании губернатора директор «Ситуационного центра» Андрей Журавлев озвучил неутешительную статистику: с 22 по 28 февраля жители региона отправили 13,5 тысячи сообщений, касающихся уборки снега. Это настоящий вал обращений, который обнажил проблемные точки в работе городских служб.

Почти 2,5 тысячи жалоб пришлись на уборку снега во дворах многоквартирных домов. Антилидером по этому показателю стала Тула — 1454 сообщения. Чаще всего горожане сетовали на сугробы на улицах Максима Горького, Пузакова и Седова.

Не меньше претензий возникло и к вывозу мусора. За тот же период поступило 2218 обращений на тему ТКО. Тула вновь «отличилась» — 1441 жалоба. В «черном списке» оказались улицы Беляева, Калужское шоссе и Макаренко.

Журавлев отметил, что в разгар снегопадов показатели вывоза отходов просели до 50–70%, однако к концу недели ситуацию удалось выровнять до 98%.