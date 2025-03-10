Мужчинам нельзя знакомиться с женщинами 11 марта: народные приметы и поверья в Птичий День

В народе 11 марта считается Днем Порфирия. Также дата известна как Птичий день, который приносит весну. О чем предупреждают приметы и поверья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Порфирий, также известный как святитель Газский — христианский епископ, живший в 4-5 веках. Он известен своей деятельностью по распространению христианства в Газе, где язычество было сильно укоренено. В народной традиции этот день часто связывают с погодными приметами. Считается, что если в день Порфирия тепло, то вся весна будет теплой. Если же холодно, то весна будет затяжной и холодной.

В некоторых регионах в этот день принято начинать подготовку к посевным работам, проверять семена и готовить инвентарь. Также считается, что хорошо заниматься уборкой в доме и во дворе, чтобы привлечь удачу и благополучие. Однако поверья гласят, что мужчинам в этот день не стоит заводить новые знакомства, а еще — запрещено кому-либо брать в руки веревку, чтобы в семье не было самоубийц.

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Приметы

Синица запела — тепло ворожит;

Воробьи сбиваются в стайки — к сухой и теплой погоде;

Если перелетные птицы к этому дню вернулись из теплых краев, значит быть богатому урожаю хлебов;

Куры роются в снегу — к потеплению;

Снег пошел — к затяжным дождям летом;

Колокольный звон слышен слабо и глухо — к хорошей погоде;

Ставни оконные скрипят и стучат — к ненастью;

Сильный ветер — значит заморозки закончатся;

В этот день нельзя брать в руки веревку, иначе в роду будет самоубийца;

Нельзя плевать в реку на Порфирия — язык отнимется;

Не стоит сажать что-либо в этот день, так как может ударить мороз;

Нельзя самому сажать вербу;

Хороший день для рыбалки — будет хороший клев у язя, плотвы и окуня;

Мужчинам не следует заводить новые знакомства, такие отношения ни к чему не приведут, но отнимут силы и время;

Все камни и минералы в этот день оказывают особое сильное влияние на человека, защищая от ненастья.

Именины в этот день отмечают: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей и Анна.

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