Спрос на препараты против эректильной дисфункции наподобие «Виагры» в Московской области подскочил на 25% за последние несколько недель, рассказали фармдистрибьюторы интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Врачи, тем не менее, рекомендуют не злоупотреблять такими таблетками и предостерегают от употребления их с алкоголем.

Препараты для лечения эректильной дисфункции начали спешно раскупаться в Московском регионе перед празднованием 8 Марта. Как сообщили интернет-изданию «Подмосковью сегодня» фармдистрибьюторы, спрос превысил стандартные показатели на 25%. Интерес возрос как к оригинальной «Виагре», так и к многочисленным дженерикам на основе силденафила и тадалафила.

Вместе с тем, дефицита препарата на складах пока не наблюдается. Дженерики имеются в свободном доступе — они поступают из Индии, а оригинальную «Виагру» завозили на склады в конце 2025-го года. Поставщики ожидают, что после 10 марта спрос на данные препараты спадет.

Сексопотолог Диана Генварская заявила интернет-изданию «Подмосковью сегодня», что, несмотря на кажущуюся безопасность препарата, принимать его на фоне алкоголя в праздники не стоит, даже если речь о бокале вина.

«Виагра — это в первую очередь препарат для регуляции сердечного ритма и борьба с эректильной дисфункцией, так скажем, побочный эффект. Существует ряд ограничений, которых стоит придерживаться. Не употреблять с алкоголем, это может привести к неожиданным результатам, не тем которые предполагаются. Виагра и вино на 8 Марта — вещи несовместимые. Также не рекомендуется употребление виагры вместе с жирной пищей, она замедляет процесс всасывания веществ. А превышение дозировки препарата может вызвать неконтролируемую эрекцию, снимать которую очень болезненно», — пояснила специалист.

