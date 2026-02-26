Жительница Новой Москвы заявила о лжеволонтерах, которые сожгли ей дачу и украли двух собак

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», 8 февраля в СНТ «ПАЗ-1» Щербинского района сгорела дача. А когда хозяйка переехала в Щербинку, с участка украли двух собак. Женщина подозревает, что за поджогом и кражей животных стоят лжеволонтеры. Собаки могли им понадобиться для продажи на опыты в Германию, считает она. Подробности — в материале.

Понедельник, 16 февраля, хозяйка дачи в СНТ «ПАЗ-1» в Щербинском районе Инна Е. вспоминает с болью. Тогда она приехала к себе на участок, но обнаружила распахнутые ворота и открытый вольер. Пропали две ее собаки — 12-летняя дворняга Надя и 3-летний наполовину хаски Боцман.

«У меня за неделю до этого сгорела дача на участке и я переехала в город. Собак оставила в вольере. Ездила, чтобы кормить их. Когда они пропали, пошла проверять камеры СНТ и увидела, как женщина уводит их. И я ее узнала. И тут пазл сложился. Спалили дачу, чтобы я уехала, а участок остался без света и видеонаблюдения, а потом украли собак», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Инна Е.

Камеры системы видеонаблюдения запечатлели как женщина в длинном черном пальто, закрывающая лицо шарфом, вывела животных около двух часов ночи с 15 на 16 февраля. Инна уверяет, что ее собака Надя боится незнакомцев и могла уйти только с человеком, которого ранее знала.

Фото: [ пресс-служба правительства Московской области ]

«Есть люди, которых я подозреваю. Познакомилась с ними несколько лет назад, когда они давали мне кошек на передержку. Они представлялись волонтерами. Но после их появления по району прошла волна похищений животных. И недавно они предлагали мне заплатить 500 долларов за Боцмана, которого они хотели увезти в Германию. Когда я спросила зачем его увозить, они замялись и ушла от ответа», — пояснила Инна.

По словам женщины, она узнала свою собеседницу на видео с камер наблюдения. Инна считает, что животные могли понадобиться похитителям для продажи за границу — для участия в опытах.

«Оказывается, существует целая индустрия по вывозу животных, их везут через Беларусь и Польшу в Германию. И люди, которые ловят животных для этого, даже не особенно скрываются. Например, они даже не скрывают, что похитили у женщины кота, зная, что она не обратится в правоохранительные органы», — сказала Инна.

Женщина уже обратилась в полицию и надеется, что ей удастся найти своих собак.

