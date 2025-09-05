Мужчины тоже хотят быть красивыми: брутальные москвичи стали пользоваться фоторедакторами наравне с женщинами

Среди жителей Москвы и Московской области значительно вырос интерес к онлайн-редакторам для фотографий. Также москвичи стали чаще покупать смартфоны с ИИ, предназначенным для улучшения качества изображений, выяснили аналитики «МегаФона». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По информации аналитиков, спрос на фоторедакторы среди москвичей возрос в 2,5 раза, а интерес к смартфонам с ИИ увеличился в 2,2 раза в 2025 году. Общий объем трафика, использованного для редактирования фотографий, продемонстрировал годовой рост на 140%.

Хотя большинство пользователей фоторедакторов — женщины (55%), отмечается тенденция роста популярности программ среди мужчин. Наиболее активные возрастные категории — женщины в возрасте от 25 до 34 лет и мужчины от 35 до 44 лет. Однако мужчины создают большую часть трафика (60%). При этом трафик может быть связан как с общей популярностью данных ресурсов, так и с их использованием в профессиональных целях, например, фотографами.

Растущий интерес к смартфонам с ИИ, способным эффективно обрабатывать фотографии, привел к увеличению продаж этих устройств в 2, 2 раза с начала 2025 года. Эксперты объясняют это расширением ассортимента подобных устройств и высоким потребительским интересом к возможностям нейронных сетей в области обработки фотографий.

Ранее стало известно, сколько стоит отдохнуть на Байкале.