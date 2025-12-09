На 1,5% каждый месяц: эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду жилья в Подмосковье

В Московской области в сентябре 2025 года аренда однокомнатных квартир составляла в среднем 43,2 тыс. рублей, что на 8% выше, чем годом ранее. Ставки на двухкомнатные квартиры достигли 56,3 тыс. рублей, прибавив 2% за год. Регион вошел в число территорий с умеренным, но устойчивым годовым ростом арендных ставок.

В декабре стоимость аренды однокомнатной квартиры в Подмосковье составляет 42,8 тыс. рублей, как и в 2024 году, а двухкомнатной — 55,6 тыс. рублей, что на 2% меньше прошлогодних данных.

По прогнозу аналитиков «Циана», в ближайшие месяцы аренда в Московской области продолжит дешеветь примерно на 1,5% в месяц, а устойчивый рост вернется только в июне-июле 2026 года.

В столице же в сентябре этого года ставка на однокомнатную квартиру составляла 71,4 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, что на 2% меньше, чем в 2024 году. На двухкомнатную — 134,2 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. На данный момент за однокомнатную квартиру в Москве стоимость достигает до 69,2 тыс. рублей (на 1% меньше, чем в 2024 году), а за двухкомнатную — до 111,3 тыс. рублей (на 2% меньше, чем в 2024 году).

