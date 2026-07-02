На ₽3 млн дороже прежнего: новый BMW X5 едет в Россию, и дилеры уже назвали цену

В Европе открыли прием заказов на BMW X5 нового поколения, и российские дилеры уже подтвердили планы по поставкам модели на отечественный рынок. По данным Autonews, ориентировочная цена в России окажется примерно на ₽2–3 млн выше стоимости текущей версии и составит порядка ₽16 млн.

На немецком рынке покупателям предлагают две модификации. Полноприводная бензиновая версия X5 40i xDrive стартует с отметки 99,75 тыс. евро — это около ₽9 млн. Пакет М Performance обойдется в дополнительные 4,5 тыс. евро, а расширенный спортивный М-пакет — в 6,59 тыс. евро. Дизельный вариант 40d xDrive оценили чуть скромнее: от 95,75 тыс. евро, или примерно ₽8,55 млн. Спортивные пакеты для дизеля стоят столько же, сколько и для бензиновой версии.