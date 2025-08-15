«На момент трагедии уже не любила»: выяснилось, почему Седокова так быстро собралась замуж после смерти Тиммы

Анна Седокова не так давно намекнула в своих соцсетях о появлении поклонника. Девушка выложила фото букета, подаренного тайным избранником. На данный момент в СМИ активно обсуждается, что певица даже может выйти замуж в этом году. Однако эти отношения нельзя назвать сильной любовью, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, за то короткое время, которое прошло после смерти бывшего мужа певицы Яниса Тиммы, никакие травмы психологического порядка не прорабатываются.

«Это действительно глубинная, долгая работа, многоэтапная. Поэтому то, что сейчас происходит с Седоковой, имеет несколько версий. Во-первых, с помощью нового бойфренда она, возможно, торопится перешагнуть эту травму, не проработав, а быстро начать новую жизнь, влиться в новые отношения — отвлечься, заместить», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможно, Анна ищет как раз помощи для самой себя, чтобы не находиться в этом сложном психологическом состоянии, продолжила эксперт.

«Так как она очень активна в плане личной жизни, в плане отношений с мужчинами, по жизни я имею ввиду, возможно, что именно в этом она ищет и таблетку для того, чтобы смягчить, облегчить свои симптомы. Второй вариант — она заскучала. Ей стало и скучно, и грустно, и она не привыкла быть одна. Поэтому — свято место пусто не бывает — появился бойфренд», — добавила Абравитова.

Также важно понимать, что поклонников у Анны достаточно много, и таким образом она делает свою жизнь более насыщенной, яркой, эмоциональной и привычной для себя.

«Потому что выпадание из этого поля личной жизни, когда место пустует, для таких женщин, которые привыкли к большому количеству и внимания, и эмоций, связанных с межполовыми отношениями, конечно, очень сложно. Поэтому притянут сюда некий бойфренд. Вряд ли это какая-то сумасшедшая любовь. Так не бывает, если человек действительно находится в кризисной эмоциональной ситуации», — подчеркнула психолог.

Третья версия предполагает, что на момент трагедии с Тиммой, Седокова его уже не любила и не испытывала к нему положительных эмоций.

«Тогда, может быть, все и логично, Тогда я допускаю и любовь. И не надо ей никакой эмоционально психологический кризис проходить, потому что его нет. Тогда получается, что очень многие вещи из разряда страданий на публику — было всего лишь на публику, чтобы показать, что она в переживаниях, чтобы снять с себя перед людьми вину», — отметила Абравитова.

Еще одна версия — Седоковой надоело «ходить в виноватых» , надоело быть женщиной, которую надо или пожалеть, или пострадать вместе с ней.

«Может быть, просто пора менять сценарий, решила она. И сделала это. Поэтому здесь несколько вариантов ее поведения. Но вообще, осуждать мы не можем никого в плане личной жизни, потому что личная жизнь, она на то и личная, чтобы личность проживала ее сама, и даже достаточно интимно. Другое дело, что у публичных личностей мало интимного. В основном, конечно, все на свету, под прожекторами. Более того, и яркий свет этих прожекторов включают они сами, и направление этих лучей тоже выбирают сами. Поэтому, может быть, ей надоело», — заключила психолог.

