Российская модель Ксения Александрова, первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница международного конкурса «Мисс Вселенная — 2017», скончалась в результате травм, полученных в ДТП, сообщает телеграм-канал Baza. Что известно о жизни Александровой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выбежал лось

Авария произошла в начале июля в Тверской области, однако информация о случившемся стала известна только сейчас. Все это время 30-летняя девушка находилась в больнице.

По данным источника, поздно вечером на дорогу перед автомобилем Porsche выбежал лось. За рулем находился 43-летний супруг Ксении, который не пострадал, а сама девушка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и доставлена в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако врачам не удалось спасти модель, и она скончалась.

Россиянка на мировой арене

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994 года. Ксения получила высшее образование в нескольких областях. В 2016 году она окончила Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансист». В 2022 году получила диплом Московского педагогического государственного университета на кафедре психологии труда и психологического консультирования. Также в 2020 году завершила обучение в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».

Карьеру модели Ксения начала в 19 лет, сотрудничая с модельным агентством Modus Vivendis. В 2017 году Ксения представляла Москву на конкурсе «Мисс Россия» и получила титул первой вице-мисс. В том же году она представляла Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная», однако в полуфинал не прошла.

В личной жизни Ксения дважды выходила замуж. Первый брак был в 2021 году, а второй — в марте 2025 года.

