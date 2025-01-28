На них можно положиться: топ-5 самых ответственных знаков зодиака

Пятерку знаков зодиака, которые чаще других берут ответственность на себя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» перечислила эзотерик Агата Звездная. По ее словам, это качество может по-разному проявляться среди представителей гороскопа.

Самым ответственным Звездная названа Козерога, отличающегося серьезностью и трудолюбием. Представители этого знака часто берут на себя ответственность за свои и чужие действия. Они стремятся к стабильности и успеху, для чего готовы усердно работать.

Второе место занимают организованные Девы, они хотят все сделать правильно и отвечают за выполнение задач точно в срок. Практичность и здравый смысл делает из Дев надежных партнеров и коллег, отметила астролог. Заботливые Раки часто берут на себя ответственность за эмоциональное состояние близких, продолжила эзотерик. Они стараются сделать все возможное для создания комфорта и безопасности родных.

Кроме того, в топ-5 самых ответственных знаков зодиака вошел властный и требовательный Скорпион. Он не боится трудностей и готов отвечать за последствия своих решений. Последнее место рейтинга Звездная присвоила Водолеям, стремление к справедливости и человечности делает их ответственными в социальной сфере. Они готовы брать на себя ответственность за изменения в обществе, а также искренне заботятся о благополучии других, заключила астролог.

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