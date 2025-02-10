На них нужно жениться: топ-5 лучших хозяек среди знаков зодиака

Первое место среди лучших хозяек гороскопа занимает Дева. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Агата Звездная. Девы известны тщательным подходом к порядку и деталям, они умеют создавать уют в доме, прекрасно готовят и всегда заботятся о комфорте близких.

В топ-5 лучших хозяек среди знаков зодиака астролог также включила женщин-Раков. Они обладают сильным материнским инстинктом и интуитивным пониманием потребностей других. Раки обеспечивают своим близким тепло и заботу, с ними атмосфера в доме всегда наполнена любовью и поддержкой.

Третье место занимают Весы, они умеют создавать красивую и уютную атмосферу, прекрасно разбираются в декоре, отметила Звездная. Нередко женщины-Весы способны удивить гостей изысканными блюдами. Тельцы известны своей любовью к комфорту и вкусной пище.

«Телец обладает хорошим вкусом и стремится сделать свой дом уютным и стильным. Они могут быть отличными поварами, всегда в курсе последних кулинарных трендов», — добавила астролог.

Последнее место рейтинга она отдала Скорпионам, обеспечивающим защиту и безопасность для своих близких. Интуиция и эмоциональная глубина позволяют им создавать крепкие и доверительные отношения, а страсть к экспериментам может проявляться в необычных кулинарных рецептах и оформлении дома, заключила Звездная.

Ранее стало известно, что ждет все знаки зодиака на неделе с 10 по 16 февраля.