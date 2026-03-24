На трассе М-1 «Беларусь» внедрят технологии обнаружения диких животных

Главной темой обсуждения стало обслуживание и развитие трассы М-1 «Беларусь», которая проходит по территории региона. Стороны рассмотрели планы эксплуатации федеральной трассы на 2026 год.

Особое внимание уделили вопросам безопасности. Так, например, обсуждалось внедрение интеллектуальных транспортных систем, в частности технологий обнаружения диких животных. Эти методы уже доказали свою эффективность, помогая предотвращать выход зверей на проезжую часть.

Также речь шла об оснащении участков трассы защитными ограждениями, которые не позволят животным выбегать на дорогу.

Кроме того, губернатор и глава «Автодора» обсудили развитие придорожного сервиса. Повышение качества и доступности услуг для путешественников — важная часть планов по улучшению инфраструктуры.

Анохин выразил уверенность, что совместная работа позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфортное движение для всех автомобилистов.

Дополнительную поддержку дорожному хозяйству региона окажет федеральный бюджет. Правительство России направит 300 млн рублей на строительство, ремонт и восстановление дорог в Смоленской области. Средства позволят привести в нормативное состояние ряд участков, повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов.

