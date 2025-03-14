Надежды нет: как изменится ключевая ставка после заседания ЦБ 21 марта — прогноз экономиста

По его словам, серьезных поводов для повышения или снижения ставки рефинансирования на данный момент нет.

«Немного выросла инфляция до 10,1% в феврале, но это повышение небольшое и, мне кажется, ЦБ сохранит ставку», — отметил Абрамов.

Снижения ключевой ставки можно ожидать во втором полугодии 2025 года. Для этого должны появиться признаки снижения инфляции. Экономист допустил, что они начнут проявляться со второго квартала текущего года, потому что снизились кредитование и спрос на труд — в компаниях уже не платят настолько высокие зарплаты. Кроме того, эксперт не исключил торможения бюджетных расходов.

«Судя по ориентирам Банка России и оценкам участников, ключевая ставка во втором полугодии может составить порядка 17-18% годовых», — заключил специалист.

Ранее стало известно, какая зарплата обеспечит пенсию в 100 тысяч рублей.