Накопить на богатую старость стало проще: как будет работать передача пенсионных баллов и насколько это выгодно

В России могут разрешить детям передавать пенсионные баллы родителям. Такой законопроект уже готовят депутаты Госдумы. По словам замруководителя ЛДПР Сергея Леонова, это позволит пожилым родителям, которые не накопили достаточное количество баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокие выплаты.

О том, как это будет работать и можно ли назвать инициативу выгодной, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт подчеркнула, что для выхода на пенсию в 2024 году было необходимо проработать не менее 15 лет и накопить не менее 28,2 баллов, а с 2025 года индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости составит уже 30 баллов.

«Проведем небольшой, но наглядный расчет. Например, ваша заработная плата в 2024 году составляла 100 тысяч рублей в месяц. Ваш совокупный доход составит в этом случае 1,2 миллиона рублей. Размер страховых отчислений при заданных исходных составляет 30%, или 360 тысяч рублей. Из них 53,4% уходит на формирование так называемых пенсионных баллов — то есть 192 240 рублей», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А теперь необходимо перевести стоимостной показатель в бальную оценку. Для этого, по словам эксперта, полученное значение нужно разделить на 356 445 рублей (нормативная величина взносов в 2024 году) и умножить на 10.

«Итого, при ежемесячной заработной плате в 100 тысяч рублей и при условии того, что календарный год отработан вами полностью, количество пенсионных баллов составит 5,39 балла. Я привела пример с довольно высокой заработной платой. Если вы зарабатываете в месяц гораздо меньше, то и копить баллы придется значительно дольше», — отметила Проданова.

Таким образом, те изменения, которые предлагается внести в Статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях», касающиеся передачи баллов детьми своим родителям, безусловно, позволят повысить размер их пенсий и уровень жизни.

«Но нельзя забывать о том, что такая возможность существует и в настоящее время. Пенсионные баллы можно не только отработать, но и докупить у социального фонда, перечислив деньги на его счет самостоятельно. То есть у детей (и не только у них) существует реальная возможность помочь своим престарелым родителям. Так, например, в 2024 году один пенсионный балл стоит примерно 50 000 рублей, но купить больше 8,302 баллов в этом не получится», — подчеркнула экономист.

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