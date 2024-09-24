Пенсионеры в России могут стать миллионерами — как превратить любимое хобби в бизнес

Накопить миллион рублей для пенсионеров в наше время стало намного проще. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она подчеркнула, что при желании всегда находится и возможность, а современные пенсионеры могут дать фору в вопросах активности, целеустремленности и даже профессионализме даже молодому поколению.

«Если есть силы, не отказывайтесь от подработок. Тем более, что движение, а также чувство востребованности и полезности — это дополнительные годы жизни в копилку. Наши «бабушки на пенсии» всегда востребованы в качестве няни. И не обязательно соглашаться на работу с «грудничком». Посмотрите, сколько молодых людей сейчас просто элементарно не в состоянии забрать из начальной школы своего «дитятю», покормить его, сделать с ним уроки или просто погулять», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Родители работают, и далеко не в каждой семье есть «на подхвате» родная бабушка, а услуги няни стоят недешево, добавила она.

«Даже если исходить из расценки 200 рублей в час, то за полдня можно смело заработать до одной тысячи рублей. Мужчины пенсионеры тоже не останутся без работы. Если у вас «золотые руки», то достаточно один раз прийти на помощь соседу, починив ему кран, прикрутив полку и так далее. Сарафанное радио разнесет о вас молву по всему району. Мастер на час получает достаточно приличные деньги. Тут уже можно перегнать «бабушек» раза в два-три», — продолжила Проданова.

Если ходить по чужим квартирам не очень хочется, по словам эксперта, можно монетизировать свое хобби, на которое после выхода на заслуженный отдых стало оставаться все больше времени.

«Многие пенсионеры хорошо вяжут, делают всевозможные украшения, вкусно пекут, могут заниматься репетиторством, например. Порой любимое занятие может стать основным источником дохода. Подумайте, кому может быть интересен ваш продукт», — подчеркнула экономист.

Кроме того, некоторые успевают за рабочие годы накопить не только на свои жилые метры, но и еще на одну-две квартиры.

«Такой пассивный доход от сдачи жилья в аренду выходит достаточно приличным, а если еще и пытаться отложить все свои накопленные средства, открыв депозит в банке, под «вкусные» на сегодняшний день проценты, то можно накопить заветную сумму достаточно быстро. Да и потом, даже небольшие финансы можно так распланировать, чтобы в конце месяца на руках осталась, пусть совсем мизерная, но неистраченная сумма денег», — заключила Проданова.

Ранее эксперт заявила, что зарплаты россиян не вырастут в 2025 году.