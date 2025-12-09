Госдума приняла в третьем чтении масштабный закон о преобразовании налоговой системы на ближайшие годы. После документ утвердил президент РФ Владимир Путин. Изменения затрагивают многие положения Налогового кодекса и включают корректировки по НДС, спецрежимам, налоговым льготам для граждан и бизнеса. Как изменится налогообложение для бизнеса и граждан в 2026 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Льготы и рост налогов

НДС

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Последний раз ее повышали в 2019 году, также на 2 процентных пункта. Новое повышение затронет практически все отрасли.

Повышенная ставка будет действовать для всех налогоплательщиков, которые:

не подпадают под ставку 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ);

не имеют права применять ставку 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ);

рассчитывают налог расчетным методом (п. 4 ст. 164 НК РФ).

Льготная ставка 10% для социально значимых категорий (продукты, лекарства, детские товары, книги, периодика, племенные животные) сохранится. Также остаются пониженные ставки 5 и 7% для отдельных видов деятельности и инвестконтрактов.

Для малого бизнеса вводится важное новшество: компании, впервые ставшие плательщиками НДС, смогут один раз в течение первого года отказаться от льготной ставки, не дожидаясь трехлетнего срока, — это позволит избежать ошибок при выборе режима.

Для добывающих компаний вводится нулевая ставка при реализации руды и концентратов, содержащих драгоценные металлы, аффинажным организациям. Это поможет увеличить загрузку аффинажных производств и повысить выпуск инвестиционных металлов.

УСН

Порог доходов, после которого возникает обязанность платить НДС, будут снижать постепенно:

2026 год — 20 млн рублей;

2027 год — 15 млн рублей;

с 2028 года — 10 млн рублей.

Налогоплательщиков не будут штрафовать за первое несданное заявление по НДС при переходе на новые правила.

Важное изменение — открытие перечня расходов для УСН «Доходы минус расходы». Теперь можно будет учитывать любые обоснованные и документально подтвержденные затраты, аналогичные учету расходов при расчете налога на прибыль.

ПСН

Порог доходов, при превышении которого ИП теряет право на патент, определят так:

2025-2026 годы — 20 млн рублей;

2026-2027 годы — 15 млн рублей;

с 2028 года — 10 млн рублей.

Запрет на применение ПСН для стационарной торговли и грузоперевозок отменен — ИП смогут продолжать работать на патенте в этих сферах.

Другие изменения для бизнеса

Предусмотрены следующие меры:

продление до 2026 года льготного порядка начисления пеней;

сохранение ускоренного механизма возмещения НДС;

сохранение нулевой ставки НДС на российское ПО для ИТ-компаний.

Изменится налоговая модель для букмекерских контор: вместо фиксированных ставок они будут платить 7% с разницы между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами, а также налог на прибыль.

Льготы для граждан

Закон вводит ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми, участников СВО и других категорий граждан.

Имущественные льготы

Освобождаются от налогов на имущество и землю все объекты, находящиеся в зоне ЧС, ЧП или КТО. Льгота действует для граждан, которых временно отселяют из таких территорий.

Льготы для участников СВО и их семей

С 2026 года вводится льгота по транспортному налогу для:

Героев РФ и СССР;

кавалеров ордена Славы;

ветеранов боевых действий;

участников СВО и членов их семей.

Предоставляется на один автомобиль с максимальной суммой налога (исключения — автомобили стоимостью свыше 10 млн руб. с коэффициентом 3, а также большинство водных и воздушных ТС).

Участникам СВО и их семьям также дадут вычет по земельному налогу — минус стоимость 600 кв. м участка.

Льготы для многодетных семей

С 2026 года семьи с тремя и более детьми смогут уменьшить налоговую базу:

по земельному участку — на стоимость 600 кв. м;

по квартире — на 5 кв. м на каждого ребенка;

по жилому дому — на 7 кв. м на каждого ребенка.

Льготы при продаже жилья

Расширяется возможность применения льготы при продаже жилья для улучшения условий. Этим смогут пользоваться семьи не только с несовершеннолетними, но и с недееспособными детьми любого возраста. Для родителей с двумя и более детьми льгота сохранится, даже если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Рост цен

Как отметил экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», повышение НДС с 20 до 22% будут уплачивать предприятия, что повлечет за собой рост цен в магазинах.

«Простые люди будут иметь отношение к этому тогда, когда повышенный НДС включается в издержки производства, а они будут переложены на конечные цены, после уже конечные цены отразятся в ускорении темпов инфляции. Вот в этом моменте это коснется простых граждан, причем цены ускорятся не на 2%, а значительно сильнее — на 5-10%. Производители в части возможности повышения ни в коем случае себя не будут ущемлять», — пояснил эксперт.

Кроме того, повышение НДС коснется и товаров народного потребления, сетует специалист.

«Если цены растут на какие-то товары, то остальные товары тоже на месте не стоят, они за ними вполне подтягиваются», — выразил мнение специалист.

Говоря о налогах для бизнеса эксперт подчеркнул, что предпринимателям будет сложнее «дробить» предприятие.

«Когда порог снижается до 20 млн рублей, то это делать сложнее. Налоговым органам уследить станет легче», — отметил он.

По его словам, времена для малого бизнеса станут сложнее.

«Посложнее в том плане, что им придется работать честно. Малый бизнес и средний в известной мере держится на том, что у них есть лазейки для ухода от налогообложения и выстраивания всяких схем. Когда государство пытается их жестче контролировать, то мы слышим возмущения. Теперь их просят, чтобы они работали в легальной сфере и не прибегали ни к каким схемам», — сказал эксперт.

Экономист подчеркнул, что на это также повлияет на качество жизни.

«Поскольку будут расти цены, то это даст основания для Центрального банка продолжать проводить жесткую денежно-кредитную политику. Иными словами, ставки будут оставаться высокими», — заключил Беляев.

