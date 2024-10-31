Народные приметы 1 ноября. Почему в Иванов день нельзя открывать окна и двери

Православная церковь 1 ноября чтит перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народном календаре этот день считается проводом осени и встречей зимы. Об истории Иванова дня и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Иоанн жил в 10 веке и стал основателем монастыря, который является символом Болгарской веры и культурного наследия. Перенесение его мощей произошло в 1469 году, когда они были обнаружены нетленными в горах Рила. Мощи были благоговейно перенесены в город Тырново, а позднее — в Рильский монастырь, где и сегодня являются объектом поклонения и благоговения.

В этот день в церкви проводятся особые богослужения, молитвы и чтение акафиста. В храмах устраиваются службы, на которых верующие могут прикоснуться к мощам, добиваясь исцеления и душевного успокоения. В Болгарии в этот день проходят ярмарки и различные празднества.

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Приметы

Если сорока возле дома скачет — жди новостей;

За окном холодно и падает снег, значит весна будет холодной и ненастной;

Если перелетные птицы летят высоко — зима будет снежной, если низко — снега не будет;

В этот день плохой приметой считается убивать пауков;

Не желательно выходить из дома после захода солнца и прогонять со двора сову, если она залетела;

Не следует держать окна и двери открытыми, чтобы не впустить хворь в дом;

Нельзя отказывать в милостыне, жадничать и ругаться;

На Руси в ноябре играли свадьбы, так как все сезонные работы завершены;

Хорошей приметой считалось насыпать зерно во дворе, чтобы прилетели сороки.

Именины в этот день празднуют: Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид, Петр.

Ранее эзотерик рассказала, какие зерна выбрать и как расшифровать предсказания в день гадания 1 ноября.