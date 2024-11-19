Народные приметы 20 ноября. Почему в Федотов день беременным нельзя лениться

Мученика Феодота Анкирского вспоминает православная церковь 20 ноября. Об истории его жизни и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Феодот Анкирский родился в древней Каппадокии. С малых лет он проявлял необычайную смекалку и стремление к знаниям. Святой погружался в книги и философские трактаты, стремясь понять мир и свое место в нем. В юности Феодот принял решение стать монахом, посвятив свою жизнь изучению священных текстов и молитв.

Став настоятелем местного монастыря, обрел уважение и любовь среди своих собратьев. Однако искушение мирской жизни часто отвлекало его от истинного пути. Он испытал множество сомнений и искушений, но каждый раз находил силы возвратиться к тихой жизни молитвы и созерцания.

По традиции, в этот день верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы святому. С раннего утра начинаются литургии, а верующие приходят к иконам Феодота. Много примет 20 ноября связаны с беременным женщинами. Так, в Федотов день будущим мамам не следует перекусывать на ходу и лениться. А рыбакам лучше не продавать свой улов в этот день.

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Приметы

Беременным женщинам нужно думать только о хорошем, потому что все, о чем она подумает, передастся малышу;

Вязать в этот день считается плохой приметой, но можно ткать и прясть;

Если беременная долго спит и ленится, то ребенок будет лежебокой;

Беременной перекусить на ходу — к крикам ребенка по ночам;

Ворона прячет нос под крыло — к стуже;

Выпал снег — потеплеет;

Гололед на Федота означает, что такая погода продержится еще долго;

Не следует быть нерешительным, лучше всего собраться с мыслями и действовать;

Рыбакам запрещено 20 ноября продавать улов;

Было принято готовить рыбные блюда и приглашать гостей;

Все кости от рыбы выбрасывали в снег, чтобы ловилось больше.

Именины в этот день празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета.

Ранее стало известно, что принесет людям звездопад Альфа-Моноцеротиды в ночь с 20 по 21 ноября.