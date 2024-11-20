Народные приметы 21 ноября. Почему в День Архангела Михаила нельзя мыть голову

Православная церковь 21 ноября празднует Собор Архистратига Михаила. Также этот праздник известен как День Архангела Михаила. Подробнее о традициях и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Имя святого означает «главный воин». Через века Михаил стал символом надежды и непобедимости, олицетворяя те качества, которые вдохновляли христиан на протяжении истории. На протяжении столетий верующие собирались в храмах, чтобы вознести молитвы, прося Михаила о помощи и заступничестве.

Издавна люди проводили обряды, призывая ангела-хранителя на защиту своего дома, готовили угощения. В этот день не принято ссориться и мыть голову, а также народные приметы не советуют делать домашние дела и заниматься рукоделием.

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Приметы

Родившиеся 21 ноября будут очень долго жить;

Если пойти с утра в баню, можно долго не болеть;

День выдался ясным — к трескучим морозам зимой;

Если в ночь на 21 ноября приснился хороший сон, его нельзя никому рассказывать, иначе не сбудется;

Иней на деревьях — к сильному снегопаду;

В этот день нельзя делать домашнюю работу, поэтому лучше убраться заранее;

Нельзя заниматься рукоделием и даже брать в руки иголку;

Нельзя мыть голову, чтобы не «смыть ум»;

Лучше не ссориться и никого не осуждать, чтобы болезнь или горе не настигло;

Нельзя ничего делать из корысти, иначе ждет несчастье.

Именины в этот день отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

Ранее эзотерик раскрыла, что принесет людям звездопад Альфа-Моноцеротиды в ночь с 20 по 21 ноября.