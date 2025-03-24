Народные приметы 25 марта: что нужно сделать в Феофанов День

Православная церковь 25 марта вспоминает преподобного Феофана Исповедника. В народе день прозвали «Феофан — проломи наст». Подробнее о поверьях и запретах этой даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Феофан Исповедник родился в Константинополе в знатной семье. С юных лет он отличался благочестием и тягой к знаниям. Получив блестящее образование, святой посвятил себя служению Богу, приняв монашеский постриг. Он был избран настоятелем обители. В период иконоборческих гонений Феофан твердо отстаивал почитание святых икон, за что подвергся преследованиям и заключению.

Несмотря на страдания и лишения, Феофан не отступил от своей веры. Он был освобожден из заточения после восстановления иконопочитания. До конца своих дней святой продолжал проповедовать и наставлять людей в истине.

В этот день верующие обращаются к нему с молитвами о духовной крепости, защите от ересей и помощи в борьбе с искушениями. Считается, что в Феофанов День нельзя обижать лошадей, а также ругаться, скандалить и брать какие-либо вещи бесплатно. Также плохой приметой считалось спать допоздна в этот день.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если в этот день пойдет дождь — будет хороший урожай ржи;

Лисы и зайцы, лоси и кабаны перебираются из привычных мест на более высокие — к сильному паводку;

Туман с утра — хорошо уродятся лен и конопля;

Женщина перешагнула через лошадиную упряжь — коню будет тяжело работать;

Лошадь в хлеву громко заржала — к счастью;

Лед тонет, а не тает — к тяжелому, несчастному и голодному году;

Деревья покрыты инеем — к дождливому июню;

Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек — его можно использовать в качестве оберега от любого зла;

Если на Феофана лошадь заболела — она либо умрет, либо долго не поправится;

Кони громко фыркают — пойдет дождь;

Вороны садятся на землю или снег — к потеплению;

Плохой приметой считается ругать лошадей в Феофанов День, а также оставлять голодными;

Нельзя брать ни одну вещь бесплатно, обязательно нужно заплатить;

Нельзя ругаться, скандалить, выяснять отношения в этот день, чтобы весь год не преследовали беды;

Старались долго не спать в этот день и вставать раньше.

Именины в этот день празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семён, Сергей, Феофан, Финеес.

Ранее эксперт рассказала гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 марта.